Петр Ян – про бой Штыркова и Минеева: «В физическом аспекте у Ивана будет преимущество»
Петр Ян назвал преимущество Ивана Штыркова в поединке с Владимиром Минеевым.
«Шансы в ММА в поединке Штыркова и Минеева, как и в кикбоксинге, одинаковые. Это ребята, которые универсальны, они могут драться в стойке. Возможно, даже в физическом аспекте у Вани будет преимущество.
Владимир Минеев тоже очень опасный боец, который может и ударить, и технически может защищаться в борьбе, поэтому непредсказуемые бои», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян.
Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что бой между Штырковым и Минеевым пройдет в ноябре.
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