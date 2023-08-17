Петр Ян – про бой Штыркова и Минеева: «В физическом аспекте у Ивана будет преимущество»

Теги MMA Владимир Минеев Иван Штырков Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Петр Ян назвал преимущество Ивана Штыркова в поединке с Владимиром Минеевым.

«Шансы в ММА в поединке Штыркова и Минеева, как и в кикбоксинге, одинаковые. Это ребята, которые универсальны, они могут драться в стойке. Возможно, даже в физическом аспекте у Вани будет преимущество.

Владимир Минеев тоже очень опасный боец, который может и ударить, и технически может защищаться в борьбе, поэтому непредсказуемые бои», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что бой между Штырковым и Минеевым пройдет в ноябре.

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