Джейк Пол раскритиковал Уайта за отказ делать бой Джонса и Нганну совместно с PFL: «Бой Конора и Мейвезера ты организовывал, сотрудничая с Showtime»
Джейк Пол раскритиковал Дану Уайта за отказ организовать бой с Джонса и Нганну.
«Это стыдоба. Поединок Джонса и Нганну сейчас был бы куда крупнее, чем когда Фрэнсис выступал в UFC.
Если ты можешь позволить себе коллаборацию с Showtime, организуя бою Мэйвезера и Макгрегора, то в чем проблема сотрудничать с PFL, с которым у вас один медиапартнер?» – написал в соцсетях боксер Джейк Пол.
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