Джейк Пол раскритиковал Уайта за отказ делать бой Джонса и Нганну совместно с PFL: «Бой Конора и Мейвезера ты организовывал, сотрудничая с Showtime»

Теги Флойд Мейвезер-младший UFC Дана Уайт Джон Джонс PFL / WSOF Конор Макгрегор Фрэнсис Нганну Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол раскритиковал Дану Уайта за отказ организовать бой с Джонса и Нганну.

«Это стыдоба. Поединок Джонса и Нганну сейчас был бы куда крупнее, чем когда Фрэнсис выступал в UFC.

Если ты можешь позволить себе коллаборацию с Showtime, организуя бою Мэйвезера и Макгрегора, то в чем проблема сотрудничать с PFL, с которым у вас один медиапартнер?» – написал в соцсетях боксер Джейк Пол.

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1 комментарий

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Максим Дружинин
когда уже ему кто нибудь,нормально по голове на ринге настучит? чето стал надоедать этот гроза стариков и ветеранов
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