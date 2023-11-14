Джейк Пол раскритиковал Уайта за отказ делать бой Джонса и Нганну совместно с PFL: «Бой Конора и Мейвезера ты организовывал, сотрудничая с Showtime»

Джейк Пол раскритиковал Дану Уайта за отказ организовать бой с Джонса и Нганну.

«Это стыдоба. Поединок Джонса и сейчас был бы куда крупнее, чем когда Фрэнсис выступал в .

Если ты можешь позволить себе коллаборацию с Showtime, организуя бою Мэйвезера и , то в чем проблема сотрудничать с PFL, с которым у вас один медиапартнер?» – написал в соцсетях боксер Джейк Пол.

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