Диаз отказался драться с Полом по правилам ММА в PFL: «Никогда не перейду в низшую лигу»

Теги Нейт Диаз PFL / WSOF бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Нейт Диаз отказался драться с Джейком Полом в PFL.

«Я хорош и предпочитаю драться с настоящими бойцами. И никогда не перейду в низшую лигу вроде PussyFL. Дерись сам с собой, придурок», – написал в соцсетях бывший боец UFC Нейт Диаз.

Напомним, летом 2023 года Пол и Диаз подрались по правилам бокса, Джейк победил единогласным решением судей.

PFL пытается организовать реванш по правилам ММА между Диазом и Полом

Джейк Пол: «За один боксерский поединок Диаз заработал больше, чем за два боя с Конором. Он мечтает о реванше со мной»

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2 комментария

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sanek maloi
Нейтану бы раундов под 20 по боксу, там сестры Полы сами под рингом помирать будут. Конор в свое время не даст соврать)))
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Ват-сон
отказался от больших легких денег? надо ждать экспертов спортса, чтобы прояснили как такое вообще возможно)
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