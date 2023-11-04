Диаз отказался драться с Полом по правилам ММА в PFL: «Никогда не перейду в низшую лигу»

Нейт Диаз отказался драться с Джейком Полом в PFL.

«Я хорош и предпочитаю драться с настоящими бойцами. И никогда не перейду в низшую лигу вроде PussyFL. Дерись сам с собой, придурок», – написал в соцсетях бывший боец UFC Нейт Диаз.

Напомним, летом 2023 года Пол и Диаз подрались по правилам бокса, Джейк победил единогласным решением судей.

PFL пытается организовать реванш по правилам ММА между Диазом и Полом

Джейк Пол: «За один боксерский поединок Диаз заработал больше, чем за два боя с Конором. Он мечтает о реванше со мной»