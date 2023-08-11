Уайт уверен в успехе боя Маска и Цукерберга: «Думаю, доход будет в районе миллиарда долларов»

Дана Уайт уверен, что бой Илона Маска и Марка Цукерберга заработает миллиард долларов.

«Они действительно хотят драться. Все реально... Забавно, потому что мы говорили о Колизее в качестве локации для этого боя, и у меня действительно была встреча с командой министра культуры Италии, чтобы провести этот бой в Риме, если он случится.

Я думаю, что эта затея принесет миллиард долларов дохода. Миллиард долларов. Самым крупным боем всех времен – против , они собрали больше четырех миллионов PPV», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Маск сообщил, что подерется в Цукербергом в Риме: «Я говорил с премьер-министром Италии, все в кадре будет античным»