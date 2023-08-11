Уайт уверен в успехе боя Маска и Цукерберга: «Думаю, доход будет в районе миллиарда долларов»

Теги Флойд Мейвезер-младший UFC Дана Уайт Конор Макгрегор Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт уверен, что бой Илона Маска и Марка Цукерберга заработает миллиард долларов.

«Они действительно хотят драться. Все реально... Забавно, потому что мы говорили о Колизее в качестве локации для этого боя, и у меня действительно была встреча с командой министра культуры Италии, чтобы провести этот бой в Риме, если он случится.

Я думаю, что эта затея принесет миллиард долларов дохода. Миллиард долларов. Самым крупным боем всех времен – Конор Макгрегор против Флойда Мейвезера, они собрали больше четырех миллионов PPV», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Маск сообщил, что подерется в Цукербергом в Риме: «Я говорил с премьер-министром Италии, все в кадре будет античным»

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2 комментария

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artem klishin
Дана с таким азартом это говорит, не знает ещё, бедняга, походу...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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