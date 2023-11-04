Джейк Пол: «Я с отрывом самый продаваемый боксер на ESPN»
Джейк Пол назвал себя самым востребованным бойцом среди покупателей платных трансляций.
«Я с отрывом самый продаваемый боксер на ESPN. Если не верите, спросите Джимми Питаро [президент ESPN]», – написал в соцсетях видеоблогер Джейк Пол.
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