Джейк Пол: «Я с отрывом самый продаваемый боксер на ESPN»

Теги ESPN бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол назвал себя самым востребованным бойцом среди покупателей платных трансляций.

«Я с отрывом самый продаваемый боксер на ESPN. Если не верите, спросите Джимми Питаро [президент ESPN]», – написал в соцсетях видеоблогер Джейк Пол.

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