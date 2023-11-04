Джейк Пол: «Я с отрывом самый продаваемый боксер на ESPN»

Джейк Пол назвал себя самым востребованным бойцом среди покупателей платных трансляций.

«Я с отрывом самый продаваемый боксер на . Если не верите, спросите Джимми Питаро [президент ESPN]», – написал в соцсетях видеоблогер Джейк Пол.

Масвидаль – о провале продаж PPV боя Пола и Вудли: «Сучонку не по карману большие парни»

Джейк Пол рассказал о провале боя с Андерсоном Сильвой: «Хэллоуин, Мировая серия, воскресный футбол – это худшее время в году для поединка»