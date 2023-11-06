Гаджиев – о конфликте Минеева и Исмаилова: «Мага сказал мне, что готов забрать билеты»

Теги MMA Камил Гаджиев Владимир Минеев Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев рассказал о конфликте между Исмаиловым и Минеевым.

«Мы с Исмаиловым созвонились для информации. Мага позвонил мне, сказал: «Я готов забрать билеты». Я набрал Вове Минееву и тот ответил: «Пускай скажет даты, мы ему билет организуем», на этом пока все. В общем, они между собой плюс-минус разобрались. Бизнес-класс, эконом-класс – это уже мелочи жизни, детали. Надеюсь, разберутся», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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3 комментария

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Игорь Долматов
клоуны
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Всеволод Бобров
так этот воздух знает, что их нет)
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dreamstep
Раскрутка 3го боя пошла, Камил наверняка попросил разыграть эту ситуацию )
0
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