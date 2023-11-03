«Не нужно слез – делай! Главное, возвращайся к нашему бою». Минеев призвал Исмаилова отправиться в Палестину

Теги MMA Владимир Минеев Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев призвал Магомеда Исмаилова отправиться в Палестину.

Исмаилов активно поддерживает страну на фоне обострения конфликта в секторе Газа.

«Одни до Палестины никак не доедут, предоставив другим пищу для мемов, другие их полощут – а воз и ныне там! Пацаны, помогаю, как могу.

Билеты для Магомеда лежат в офисе Fight Nights. Не нужно слез – делай! Главное, возвращайся к нашему бою», – написал Владимир Минеев в своем телеграм-канале.

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Гаджиев рассказал, что Исмаилов едва не сорвал реванш с Минеевым: «Мага хотел разобраться вне клетки из-за трэштока Владимира»

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3 комментария

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Мага осторожный
Вовка везде успевает, и на боевое задание сходить и в ЦУМе пошопиться и пару выставочных боев провести и в соцсетях повоевать....
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KZT
Красава Минеев. Пусть Магомед Исмаилов покажет пример всем свои землякам и уедет в Сектор Газа. Там пусть покажет какой он воин и как он сочувствует палестинцам.
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+2
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EZEF
Ответ Мага осторожный
Вовка везде успевает, и на боевое задание сходить и в ЦУМе пошопиться и пару выставочных боев провести и в соцсетях повоевать....
И все в один день ?
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0
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