«Не нужно слез – делай! Главное, возвращайся к нашему бою». Минеев призвал Исмаилова отправиться в Палестину

Владимир Минеев призвал Магомеда Исмаилова отправиться в Палестину.

активно поддерживает страну на фоне обострения конфликта в секторе Газа.

«Одни до Палестины никак не доедут, предоставив другим пищу для мемов, другие их полощут – а воз и ныне там! Пацаны, помогаю, как могу.

Билеты для Магомеда лежат в офисе Fight Nights. Не нужно слез – делай! Главное, возвращайся к нашему бою», – написал в своем телеграм-канале.

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