Бой Минеева и Штыркова возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Владимир Минеев и Иван Штырков подерутся в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок пройдет в главном событии турнира суперсерии, который состоится 18 ноября.

Формат боя – «три раунда по три минуты». Мероприятие пройдет на RED-Арене в Сочи.

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