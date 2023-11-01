Бой Минеева и Штыркова возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Теги MMA Владимир Минеев Иван Штырков Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев и Иван Штырков подерутся в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок пройдет в главном событии турнира суперсерии, который состоится 18 ноября.

Формат боя – «три раунда по три минуты». Мероприятие пройдет на RED-Арене в Сочи.

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4 комментария

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Мага осторожный
Ну всё, опять без Вовки на сво начнётся массовое отступление
+7
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+7
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Rabbia
А кто-то больше года никак в отпуск уйти не может
+3
0
+3
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максим дружинин
Битва скрепоносцев,Держатель заборов против депутата-депутата десантника
+1
0
+1
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trasion17
За обоюдный нокаут!
0
0
0
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