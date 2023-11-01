Бой Минеева и Штыркова возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Владимир Минеев и Иван Штырков подерутся в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Поединок пройдет в главном событии турнира суперсерии, который состоится 18 ноября.
Формат боя – «три раунда по три минуты». Мероприятие пройдет на RED-Арене в Сочи.
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