Штырков – о бое с Минеевым: «В августе у меня поединок по боксу, а в сентябре – в RCC»

Иван Штырков заявил, что Камил Гаджиев поторопился с анонсом боя с Владимиром Минеевым.

«Да, Камил знает, что у меня будет 22 сентября поединок в RCC. Мне без разницы, торопится он или нет: скорее всего, у него есть какие-то рамки о проведение боя против Минеева.

Изначально, мы должны были подраться с в сентябре, но когда я узнал про ивент , то сразу расставил приоритеты.

Да и у Вовы вроде бы какой-то бой будет в это время. А по поводу бокса — мне позвонили и предложили бой на 26 августа. Я согласовал с Николаем Клименко: у них хороший медиаресурс, надо быть на повестке событий», – сказал .

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