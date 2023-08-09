Штырков – о бое с Минеевым: «В августе у меня поединок по боксу, а в сентябре – в RCC»

Теги Камил Гаджиев бокс Владимир Минеев Иван Штырков RCC Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков заявил, что Камил Гаджиев поторопился с анонсом боя с Владимиром Минеевым.

«Да, Камил знает, что у меня будет 22 сентября поединок в RCC. Мне без разницы, торопится он или нет: скорее всего, у него есть какие-то рамки о проведение боя против Минеева.

Изначально, мы должны были подраться с Владимиром в сентябре, но когда я узнал про ивент RCC, то сразу расставил приоритеты.

Да и у Вовы вроде бы какой-то бой будет в это время. А по поводу бокса — мне позвонили и предложили бой на 26 августа. Я согласовал с Николаем Клименко: у них хороший медиаресурс, надо быть на повестке событий», – сказал Иван Штырков.

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