Босс RCC Клименко: «Если бой Штыркова и Минеева по ММА не состоится, Владимира ждут жесткие санкции»

В RCC рассказали о штрафных санкциях в случае срыва боя Штыркова и Минеева.

«100% уверенности, честно, никогда нет. Но есть контрактные обязательства, есть жесткие санкции. Если бой не состоится, Владимиру придется их понести.

Плюс репутационные риски для самого … Если он уйдет от боя по ММА, то все поймут, почему он это сделал.

Речь о неустойке? Да, все верно. Это контракт. Есть определенные условия, по которым он может быть не выполнен», – сказал босс RCC Николай Клименко.

Гаджиев официально анонсировал бой с Минеевым и Штырковым по правилам кикбоксинга

Иван Штырков: «Если я – Халк, то Минеев – Чудо-женщина»