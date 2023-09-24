Босс RCC Клименко: «Если бой Штыркова и Минеева по ММА не состоится, Владимира ждут жесткие санкции»

Теги Владимир Минеев Иван Штырков RCC Бокс/MMA/UFC

В RCC рассказали о штрафных санкциях в случае срыва боя Штыркова и Минеева.

«100% уверенности, честно, никогда нет. Но есть контрактные обязательства, есть жесткие санкции. Если бой не состоится, Владимиру придется их понести.

Плюс репутационные риски для самого Владимира… Если он уйдет от боя по ММА, то все поймут, почему он это сделал.

Речь о неустойке? Да, все верно. Это контракт. Есть определенные условия, по которым он может быть не выполнен», – сказал босс RCC Николай Клименко.

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2 комментария

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Gera219
Пояснительную бригаду пожалуйста. Почему Минеев должен слиться с боя по мма если это реально проходной бой для него
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Shuba Jr.
Ответ Gera219
Пояснительную бригаду пожалуйста. Почему Минеев должен слиться с боя по мма если это реально проходной бой для него
может быть, расставит свои приоритеты и вновь поедет Родину защищать? между шоу и защитой Родины выберет второе?!
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