Босс RCC Клименко: «Если бой Штыркова и Минеева по ММА не состоится, Владимира ждут жесткие санкции»
В RCC рассказали о штрафных санкциях в случае срыва боя Штыркова и Минеева.
«100% уверенности, честно, никогда нет. Но есть контрактные обязательства, есть жесткие санкции. Если бой не состоится, Владимиру придется их понести.
Плюс репутационные риски для самого Владимира… Если он уйдет от боя по ММА, то все поймут, почему он это сделал.
Речь о неустойке? Да, все верно. Это контракт. Есть определенные условия, по которым он может быть не выполнен», – сказал босс RCC Николай Клименко.
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