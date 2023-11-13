Джефф Монсон: «Перейра выиграл два титула как андердог. Его следует считать одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории»

Теги MMA Джефф Монсон Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон считает, что Алекс Перейра должен возглавить рейтинг PFP UFC.

«Перейра очень опасен, и теперь он завоевал уже второй пояс в UFC. Он выиграл оба титула как андердог, и теперь его следует считать одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории в промоушене», – заявил экс-претендент на титул чемпиона UFC Джефф Монсон.

Напомним, что в ночь на 12 ноября Перейра выиграл титул в полутяжелом весе, нокаутировав Иржи Прохазку. Год назад он взял пояс в среднем весе, победив Исраэля Адесанью, но позже проиграл в реванше.

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3 комментария

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DrDro
От создателя "Не вижу никакого финиша в этом поединке. Бой продлится всю дистанцию" - о прогнозе на поединок Павлович-Амсиналл.
Как ни новость от Монсона, так абсолютная ерунда какая-то. Удивляет, как человек, столько времени проведший в единоборствах, говорит порой полную ерунду.
Как и о Перейре, который, наверное, завтра скажет хочу бой за титул в полулегком и ufc сразу назначит дату.
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Мага осторожный
Ответ DrDro
От создателя "Не вижу никакого финиша в этом поединке. Бой продлится всю дистанцию" - о прогнозе на поединок Павлович-Амсиналл. Как ни новость от Монсона, так абсолютная ерунда какая-то. Удивляет, как человек, столько времени проведший в единоборствах, говорит порой полную ерунду. Как и о Перейре, который, наверное, завтра скажет хочу бой за титул в полулегком и ufc сразу назначит дату.
Ну а что ты от депутата ЕдРа хотел
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максим дружинин
деда много били по голове долгие годы, достучали до того что в Госдуму прошел без вопросов.Простим ему эту ересь про 1 место p4p.
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