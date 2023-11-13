Джефф Монсон: «Перейра выиграл два титула как андердог. Его следует считать одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории»
Джефф Монсон считает, что Алекс Перейра должен возглавить рейтинг PFP UFC.
«Перейра очень опасен, и теперь он завоевал уже второй пояс в UFC. Он выиграл оба титула как андердог, и теперь его следует считать одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории в промоушене», – заявил экс-претендент на титул чемпиона UFC Джефф Монсон.
Напомним, что в ночь на 12 ноября Перейра выиграл титул в полутяжелом весе, нокаутировав Иржи Прохазку. Год назад он взял пояс в среднем весе, победив Исраэля Адесанью, но позже проиграл в реванше.
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Как ни новость от Монсона, так абсолютная ерунда какая-то. Удивляет, как человек, столько времени проведший в единоборствах, говорит порой полную ерунду.
Как и о Перейре, который, наверное, завтра скажет хочу бой за титул в полулегком и ufc сразу назначит дату.