Перейра передумал возвращаться в средний вес после проигрыша Адесаньи: «Моим планам не суждено сбыться»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра отреагировал на поражение Исраэля Адесаньи.

«Похоже, моим планам еще раз подраться в среднем весе не суждено сбыться», – написал в соцсетях бывший чемпион в среднем весе и действующий 3-й номер полутяжелого дивизиона UFC Алекс Перейра.

Напомним, что Перейра перешел в категорию до 93 килограммов после поражения в бою с Адесаньей весной 2023 года.

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3 комментария

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SGambler
По ходу его не волновал сам пояс, он просто хотел побить Адесанью.
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+17
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Ryan T.
Ответ SGambler
По ходу его не волновал сам пояс, он просто хотел побить Адесанью.
Я думаю здесь не только в этом дело.
Стриклэнд этот лагерь проводил в том числе с Перейрой (и они вроде как хорошо подружились).
Если бы сегодня Адесанью победил тот же Дю Плесси - то возможно Перейра всё-равно бы вернулся за поясом. А с Шоном теперь не будет драться.
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+8
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Asl Ali
Ответ Ryan T.
Я думаю здесь не только в этом дело. Стриклэнд этот лагерь проводил в том числе с Перейрой (и они вроде как хорошо подружились). Если бы сегодня Адесанью победил тот же Дю Плесси - то возможно Перейра всё-равно бы вернулся за поясом. А с Шоном теперь не будет драться.
зря , чисто стилистически Шон ему очень удобен
0
0
0
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