Перейра передумал возвращаться в средний вес после проигрыша Адесаньи: «Моим планам не суждено сбыться»
Алекс Перейра отреагировал на поражение Исраэля Адесаньи.
«Похоже, моим планам еще раз подраться в среднем весе не суждено сбыться», – написал в соцсетях бывший чемпион в среднем весе и действующий 3-й номер полутяжелого дивизиона UFC Алекс Перейра.
Напомним, что Перейра перешел в категорию до 93 килограммов после поражения в бою с Адесаньей весной 2023 года.
Перейра поздравил Стрикленда с победой: «Я говорил, но никто мне не верил»
Стриклэнд этот лагерь проводил в том числе с Перейрой (и они вроде как хорошо подружились).
Если бы сегодня Адесанью победил тот же Дю Плесси - то возможно Перейра всё-равно бы вернулся за поясом. А с Шоном теперь не будет драться.