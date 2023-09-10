Перейра передумал возвращаться в средний вес после проигрыша Адесаньи: «Моим планам не суждено сбыться»

Алекс Перейра отреагировал на поражение Исраэля Адесаньи.

«Похоже, моим планам еще раз подраться в среднем весе не суждено сбыться», – написал в соцсетях бывший чемпион в среднем весе и действующий 3-й номер полутяжелого дивизиона UFC Алекс Перейра.

Напомним, что Перейра перешел в категорию до 93 килограммов после поражения в бою с Адесаньей весной 2023 года.

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