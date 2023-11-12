Перейра – после победы над Прохазкой: «Адесанья, иди к папочке»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Иржи Прохазка Алекс Перейра UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра признался, что не удивлен победе над Прохазкой и бросил вызов Адесанье.

«Не удивлен своей победе. Я потряс его первым ударом, а потом добил. Для меня это большое достижение, я счастлив выступить здесь, в Нью-Йорке, на этой легендарной арене.

Я буду активным чемпионом. Собираюсь часто драться и готов выйти в октагон уже совсем скоро.

Адесанья, иди к папочке», – заявил чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

Перейра нокаутировал Прохазку на UFC 295 и выиграл титул чемпиона полутяжелого веса

Исраэль Адесанья: «Средневесы должны поблагодарить меня за то, что я вышвырнул Перейру из дивизиона»

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18 комментариев

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Ерк Саликов
Перейра после боя сказал: я благодарен Адесанье, он спас меня, когда я увидел, как он всех разносит, это заставило меня выйти из бара и бросить пить, я благодарен ему за это, теперь я здесь. И теперь я хочу помочь Адесанье, он невероятный талант, и это просто печально, что такой талант уходит в никуда, он недавно сказал, что вернётся в 2027-м, но может если я его вызову он вернёт мотивацию и захочет вернуться раньше. Из того что я понял
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TomSail
Не удивлюсь, если Адсеанья оставит дивизион и пойдет наверх и сразу же получит титульник с Алексом. Денежная история для трансляций. Но еще раз на них смотреть не хочется, да и кажется, что в этом весе Алекс удосрочит Адесанью очень быстро.
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Bayern Munich
Адесанья который поставил на Прохазка🗿🗿🗿
+12
-3
+9
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Ulan Iskanderov
Адесанья после декласса против Стрикленда отказался даже в своём родном весе соперничать, а тут подниматься в весе к кошмару всей его жизни, бой не состоится!
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zzzeeerrrooo
Ответ Ryan T.
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Это не девка пишет
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Sobachkin
Ответ Ерк Саликов
Перейра после боя сказал: я благодарен Адесанье, он спас меня, когда я увидел, как он всех разносит, это заставило меня выйти из бара и бросить пить, я благодарен ему за это, теперь я здесь. И теперь я хочу помочь Адесанье, он невероятный талант, и это просто печально, что такой талант уходит в никуда, он недавно сказал, что вернётся в 2027-м, но может если я его вызову он вернёт мотивацию и захочет вернуться раньше. Из того что я понял
зато как МатчТВ перевели кх
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Ron Weasley
Трилогия быть должна,но не сейчас
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Друг Джордана
Если этот бой состоится, то тут от любого результата в плюсе будет ЮФЦ. Каждый из бойцов своей победой выиграет также для своего наследия много и много. Интригующе звучит, надеюсь мы сможем посмотреть на это противостояние еще разок
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Proper Chels
Да толку, они бойцы из разных весовых по-хорошему.
Хотя Иззи и лучше, как по мне.
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cr cr777
Ответ Born is the King
Какой тебе Адесанья? Теперь защита против джитсера Хилла
Левый хук и ему конец!
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CatFat Bad
Ответ Born is the King
Какой тебе Адесанья? Теперь защита против джитсера Хилла
кому он нужен,этот Хилл?Уайт более интересный бой сделает.
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The Dark defener
Ответ Born is the King
Какой тебе Адесанья? Теперь защита против джитсера Хилла
Джитсера? У Хилла нет ни одной победы приёмом в ММА.
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Мадина Уйгурова
Ответ Тигран Мец
В последнем бою Адесанья показал ему,кто папочка. Да и в первом 3:1 по раундам вёл,пока не пропустил
Тем не менее важны не раунды, а итоговый счет. А он 1-1 в ЮФС и хотелось бы посмотреть еще. А по вашей логике и Перейра может кичиться тем, что ведёт 3-1 по общим боям
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Ryan T.
Ответ Мадина Уйгурова
Его любовь к Адесанье и постоянное упоминание Исраэля напоминает упомининание Владимир Владимировичем англосакцев, в каждом втором интервью )))
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