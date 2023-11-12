Перейра – после победы над Прохазкой: «Адесанья, иди к папочке»

Алекс Перейра признался, что не удивлен победе над Прохазкой и бросил вызов Адесанье.

«Не удивлен своей победе. Я потряс его первым ударом, а потом добил. Для меня это большое достижение, я счастлив выступить здесь, в Нью-Йорке, на этой легендарной арене.

Я буду активным чемпионом. Собираюсь часто драться и готов выйти в октагон уже совсем скоро.

Адесанья, иди к папочке», – заявил чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

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