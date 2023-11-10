Перейра – о возможном бое с Адесаньей в полутяжелом весе: «Если бы он был активен, то возможно»

Алекс Перейра высказался о возможном бое с Исраэлем Адесаньей в полутяжелом весе.

«Возможен ли бой с Адесаньей в полутяжелом весе? Думаю, что нет. Он сказал, что собирается взять небольшой перерыв от спорта, а я же продолжаю биться.

Если бы он был активен, то возможно. Но так… Сомневаюсь», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе .

Напомним, Перейра и четырежды дрались. Перейра дважды побеждал в кикбоксинге и один раз – в UFC. Еще один бой по правилам ММА остался за Исраэлем.

UFC 295: битвы взглядов Павлович – Аспиналл и Прохазка – Перейра