Перейра – о возможном бое с Адесаньей в полутяжелом весе: «Если бы он был активен, то возможно»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра высказался о возможном бое с Исраэлем Адесаньей в полутяжелом весе.

«Возможен ли бой с Адесаньей в полутяжелом весе? Думаю, что нет. Он сказал, что собирается взять небольшой перерыв от спорта, а я же продолжаю биться.

Если бы он был активен, то возможно. Но так… Сомневаюсь», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра.

Напомним, Перейра и Адесанья четырежды дрались. Перейра дважды побеждал в кикбоксинге и один раз – в UFC. Еще один бой по правилам ММА остался за Исраэлем.

UFC 295: битвы взглядов Павлович – Аспиналл и Прохазка – Перейра

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий