Фрэнсис Нганну: «Я вызывал Джонса, но готов подраться и с Миочичем»

Фрэнсис Нганну заявил, что готов подраться со Стипе Миочичем.

«Я вызывал на поединок Джонса, но готов подраться и с Миочичем, пока Джон лечится», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Напомним, что поединок за титул чемпиона в тяжелом весе между Миочичем и Джонсом должен был возглавить турнир UFC 295, но бой отменили из-за травмы последнего.

Миочич и Нганну уже дрались за титул в 2018 году. Стипе победил единогласным решением судей.

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