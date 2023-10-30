Фрэнсис Нганну: «Я вызывал Джонса, но готов подраться и с Миочичем»

Теги UFC MMA Джон Джонс Стипе Миочич Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну заявил, что готов подраться со Стипе Миочичем.

«Я вызывал на поединок Джонса, но готов подраться и с Миочичем, пока Джон лечится», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Напомним, что поединок за титул чемпиона в тяжелом весе между Миочичем и Джонсом должен был возглавить турнир UFC 295, но бой отменили из-за травмы последнего.

Миочич и Нганну уже дрались за титул в 2018 году. Стипе победил единогласным решением судей.

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4 комментария

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Чигорин
Только в 18-м ? А что, автор не в курсе, что был и другой бой, с совсем иным результатом ?:)
+7
0
+7
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pups1
Ответ Чигорин
Только в 18-м ? А что, автор не в курсе, что был и другой бой, с совсем иным результатом ?:)
Во во! Понабирают всяких 🤦‍♂️
+4
0
+4
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skytent1
Ответ Чигорин
Только в 18-м ? А что, автор не в курсе, что был и другой бой, с совсем иным результатом ?:)
Так то до кучи Нгану и не в UFC уже с год с кем он там собрался драться
+2
0
+2
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Дмитрий Кичигин
А кто его в UFC обратно пустит?
0
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0
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