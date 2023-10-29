Фрэнсис Нганну заявил, что будет выступать одновременно в MMA и боксе: «Если у меня есть необходимые навыки, то почему бы и нет?»

Теги UFC MMA PFL / WSOF бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну рассказал, где планирует продолжить карьеру.

«Вернусь ли в MMA? Я могу делать и то, и другое. Ничто не мешает мне драться как в MMA, так и в профессиональном боксе. Если у меня есть необходимые навыки, то почему бы и нет? Я никогда не собирался приходить ради одного боя, а потом уйти. Это не было моим планом», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Напомним, что Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. Бой прошел по правилам бокса и длился 10 раундов.

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3 комментария

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skytent1
Ответ <<Amstel Trigun>>
Опа, то есть бой против Фьюри который тупо не готовился к поединку, внушил Нганну что он хорош в боксе)) Будет интересно посмотреть
Даже не подготовленный Фьюри это всё равно Фьюри, ну если только он не вышел в ринг с похмелья после недельного запоя, кого-то из середняков Нгану может победить, а это опять хайп, деньги , уважение
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+2
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