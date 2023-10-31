Джонс похвалил Нганну за бой с Фьюри: «Для многих теперь двери открылись»

Джон Джонс похвалил Фрэнсиса Нганну за бой с Тайсоном Фьюри.

«Считаю, что Фрэнсис отлично выступил. Рад, что бой получился конкурентным. Для многих теперь двери открылись», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе .

Напомним, 28 октября Фрэнсис Нганну проиграл раздельным решением судей , дебютировав в профессиональном боксе. По ходу поединка Нганну отправил Фьюри в нокдаун.

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