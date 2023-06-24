Нганну – Уайту: «Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его»
Фрэнсис Нганну ответил Дане Уайту на обвинения в нежелании драться с Джоном Джонсом.
«Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его», – написал в соцсетях экс-боец UFC Фрэнсис Нганну.
Уайт – о поединке между Джонсом и Нганну: «Этого не будет. Джон все время хотел этого боя»
Джейк Пол – Дане Уайту: «Когда ты контролировал Нганну, ты называл его самым крутым человеком на планете»
И как только он ушел, Джонсу сразу дали мешка
Теперь пытаются выпустить против него старого Стипе
Надеюсь Павлович закончит этот пиар