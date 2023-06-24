Нганну – Уайту: «Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Джонс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну ответил Дане Уайту на обвинения в нежелании драться с Джоном Джонсом.

«Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его», – написал в соцсетях экс-боец UFC Фрэнсис Нганну.

Уайт – о поединке между Джонсом и Нганну: «Этого не будет. Джон все время хотел этого боя»

Джейк Пол – Дане Уайту: «Когда ты контролировал Нганну, ты называл его самым крутым человеком на планете»

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3 комментария

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Аморалинни
Да всем очевидно, что Уайт прятал Джонса, пока Нганну не уйдет
И как только он ушел, Джонсу сразу дали мешка
Теперь пытаются выпустить против него старого Стипе
Надеюсь Павлович закончит этот пиар
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Kanan Jarrus
нганну унизил лысого и туринабольщика
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Давид Кочинян
Очевидно, что Нганну своими размахайками убил бы Джонса, который на тот момент набирал форму. Камерунец прав, что Уайт бы не выпустил свою «золотую антилопу» под такой мощный каток ☝🏼
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