Нганну – Уайту: «Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его»

Фрэнсис Нганну ответил Дане Уайту на обвинения в нежелании драться с Джоном Джонсом.

«Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его», – написал в соцсетях экс-боец UFC Фрэнсис Нганну.

Уайт – о поединке между Джонсом и Нганну: «Этого не будет. Джон все время хотел этого боя»

Джейк Пол – Дане Уайту: «Когда ты контролировал Нганну, ты называл его самым крутым человеком на планете»