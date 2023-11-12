Тяжелый нокаут Павловича в бою с Аспиналлом

Теги UFC MMA Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл выиграл временный пояс чемпиона тяжелого веса UFC, победив Сергея Павловича в соглавном поединке турнира UFC 295.

Бой закончился нокаутом на 69 секунде.

Аспиналл нокаутировал Павловича на UFC 295 и стал временным чемпионом тяжелого веса

Том Аспиналл: «Павлович – большой и страшный парень, но я всегда верил в себя»

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куинн Хьюз
Ответ cr cr777
Комментарий скрыт
Какой дешевый хайп? Человек трудился упорно и тяжело, шел к этому, не получилось, получится в другой раз. Победы у него были достойные, была достойная серия. Сергею успехов, тебе ума побольше)
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shahmur
Ответ Тёма Давыдов
Федор на пике уничтожил бы Павловича, ну нет ещё тяжа в России сильнее и быстрее чем Последний Император
мифология как мы любим))
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bullet91
Ответ ЛТМ
Фёдор на пике уничтожил бы 2 весовые в юфс. Жаль, что нового нет.
да чего уж там, Федя на пике мог в одиночку войну выиграть, всех неудержимых победить, по его жизни сняты такие фильмы как Рэмбо, Терминатор а в молодости вообще планету спасал.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr Heisenberg
Я просто иногда в офигеваю с комментаторов. А вы вообще следите за ММА за ЮФС? Или чисто зашли на шару, сделали ставку, она не зашла и вы бежите слюной брызгать?
Аспинал топовый убийца, кто-то ему создал в ЮФС оппозицию? Здесь игра была до первого попадания, вопрос лишь был кто быстрей это сделает. Сергей проиграл не условному Туйвасе, а сильнейшему войну, котороый скорей всего будет доминирующим чемпом, и видится, что лишь тот же Павлович сможет когда-то его подвинуть, и то не факт
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Давыдов
Федор на пике уничтожил бы Павловича, ну нет ещё тяжа в России сильнее и быстрее чем Последний Император
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛТМ
Ответ Тёма Давыдов
Федор на пике уничтожил бы Павловича, ну нет ещё тяжа в России сильнее и быстрее чем Последний Император
Фёдор на пике уничтожил бы 2 весовые в юфс. Жаль, что нового нет.
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MaitreML
а я вам говорил,ребята....
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Siriusblack
Ответ ЛТМ
Позорный проигрыш, проиграл хрен пойми кому вообще. Это конец его карьеры. После такого уже нет смысла дальше что-то делать, если он не способен но нэйма победить в бою за пояс. Жаль тех кто в него поверил и зарядили деньги.
Лунтик ты откуда свалился .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cr cr777
Ответ Mr Heisenberg
Я просто иногда в офигеваю с комментаторов. А вы вообще следите за ММА за ЮФС? Или чисто зашли на шару, сделали ставку, она не зашла и вы бежите слюной брызгать? Аспинал топовый убийца, кто-то ему создал в ЮФС оппозицию? Здесь игра была до первого попадания, вопрос лишь был кто быстрей это сделает. Сергей проиграл не условному Туйвасе, а сильнейшему войну, котороый скорей всего будет доминирующим чемпом, и видится, что лишь тот же Павлович сможет когда-то его подвинуть, и то не факт
Дело не в том, кому он проиграл..а в том как он это сделал!
За минуту улетел!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr Heisenberg
Ответ cr cr777
Комментарий скрыт
много поставил, что такой обиженный?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SGambler
Том Аспиналл очень крут, настоящий тяж нового поколения. Это вам не те жирные бегемоты, которые с трудом медленно тащат свои туши по октагону.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DrDro
Ответ Mr Heisenberg
Я просто иногда в офигеваю с комментаторов. А вы вообще следите за ММА за ЮФС? Или чисто зашли на шару, сделали ставку, она не зашла и вы бежите слюной брызгать? Аспинал топовый убийца, кто-то ему создал в ЮФС оппозицию? Здесь игра была до первого попадания, вопрос лишь был кто быстрей это сделает. Сергей проиграл не условному Туйвасе, а сильнейшему войну, котороый скорей всего будет доминирующим чемпом, и видится, что лишь тот же Павлович сможет когда-то его подвинуть, и то не факт
Тут еще слабовато.
В другой ветке вообще заплюсовали коммент про то, что это бойцы разного уровня)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yskevich
Ответ Арни Терминатор
разбудил всю страну а сам спать лёг (это традиция у русских бойцов как в баню ходить перед новым годом)
Поветкин смотрел интересно этот бой?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cr cr777
Ответ \\\ VORON ///
Ииии? Бой смотрел? Ровно так же Аспиналл мог на первой минуте улететь. Дважды Павлович почти подловил Аспиналла, чуть-чуть не хватило. Один раз Аспиналла болтануло после удара Павловича, второй раз он довольно неуклюже в последний момент убрал голову с линии атаки. Павловичу в этом бою не хватило хладнокровия - пошёл вперёд и нарвался на контратаку... Аспиналл по совокупности характеристик более развитый боец, но у Павловича есть козырь нокаутера, который он может выложить в любой момент. Немного грустно, что в этот раз не сложилось, но Аспиналл достойный парень, конкретно ему проиграть не так обидно.
Где это вы увидели, чтобы Аспинала болтануло?!
Павлович просто попал и всё!
Ссылку видео на "болтануло" в студию!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
\\\ VORON ///
Ответ cr cr777
Дело не в том, кому он проиграл..а в том как он это сделал! За минуту улетел!
Ииии? Бой смотрел? Ровно так же Аспиналл мог на первой минуте улететь. Дважды Павлович почти подловил Аспиналла, чуть-чуть не хватило. Один раз Аспиналла болтануло после удара Павловича, второй раз он довольно неуклюже в последний момент убрал голову с линии атаки.
Павловичу в этом бою не хватило хладнокровия - пошёл вперёд и нарвался на контратаку...
Аспиналл по совокупности характеристик более развитый боец, но у Павловича есть козырь нокаутера, который он может выложить в любой момент. Немного грустно, что в этот раз не сложилось, но Аспиналл достойный парень, конкретно ему проиграть не так обидно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Isa Babaev
Ответ Mr Heisenberg
Я просто иногда в офигеваю с комментаторов. А вы вообще следите за ММА за ЮФС? Или чисто зашли на шару, сделали ставку, она не зашла и вы бежите слюной брызгать? Аспинал топовый убийца, кто-то ему создал в ЮФС оппозицию? Здесь игра была до первого попадания, вопрос лишь был кто быстрей это сделает. Сергей проиграл не условному Туйвасе, а сильнейшему войну, котороый скорей всего будет доминирующим чемпом, и видится, что лишь тот же Павлович сможет когда-то его подвинуть, и то не факт
Ну так вы фанаты Павловича всю неделю доказывали нам, что он переедет Аспиналла, хотя разбирающиеся люди понимали, что Том как боец классом выше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мяти
Ответ Mr Heisenberg
Я просто иногда в офигеваю с комментаторов. А вы вообще следите за ММА за ЮФС? Или чисто зашли на шару, сделали ставку, она не зашла и вы бежите слюной брызгать? Аспинал топовый убийца, кто-то ему создал в ЮФС оппозицию? Здесь игра была до первого попадания, вопрос лишь был кто быстрей это сделает. Сергей проиграл не условному Туйвасе, а сильнейшему войну, котороый скорей всего будет доминирующим чемпом, и видится, что лишь тот же Павлович сможет когда-то его подвинуть, и то не факт
Нет, они этого не видят. Они вообще не хотят видеть кто напротив Сергея. Они видели, как Сергей забил бесхребетного здоровяка Блэйдса, который, кстати, "ПОБЕДИЛ(!!!) АСПИНАЛА"🤦‍♂️. Понимаете уровень адекватности? Я бы, в качестве меры по сохранению здоровья этих людей, позакрывал бы магазины как минимум в районах где живут эти люди. А в идеале, в Ингушетию, на курорт. Как раз там сейчас отдыхает очень интересная личность. Им будет о чем поговорить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DrDro
Ответ cr cr777
Но ведь так и есть! У Павловича только стойка хорошая, но даже тут Аспинал сожрал его без шансов!
Где вы увидели, что сожрал?
Он попал и Павлович выключился, могло быть и наоборот.
Павловича так же после Оверима хаяли и говорили, что не он не уровень ufc.
а он после шесть побед подряд одержал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cr cr777
Ответ DrDro
Тут еще слабовато. В другой ветке вообще заплюсовали коммент про то, что это бойцы разного уровня)
Но ведь так и есть!
У Павловича только стойка хорошая, но даже тут Аспинал сожрал его без шансов!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cr cr777
Ответ Mr Heisenberg
много поставил, что такой обиженный?
Обиженный кажется те у кого 🔥 из-за моего коммента)
А я написал то, что увидел!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cr cr777
Ответ Тёма Давыдов
Федор на пике уничтожил бы Павловича, ну нет ещё тяжа в России сильнее и быстрее чем Последний Император
Тут комментарий о том, что Павлович не уровень Фёдора так хейтили)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
superhren13
да уж как так то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арни Терминатор
разбудил всю страну а сам спать лёг (это традиция у русских бойцов как в баню ходить перед новым годом)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fizkultprivet
Ему надо было сразу наскакивать с серией после первого удара, которым удалось зацепить Аспиналла. Это было бы рисково, но шанс был, а так всухую можно сказать проиграл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wexor
Был уверен в победе Аспинала, ставка зашла, но нокаут в первом раунде был сюрпризом. Школьники не поняли и не поймут пока не повзрослеют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий