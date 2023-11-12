Тяжелый нокаут Павловича в бою с Аспиналлом
Том Аспиналл выиграл временный пояс чемпиона тяжелого веса UFC, победив Сергея Павловича в соглавном поединке турнира UFC 295.
Бой закончился нокаутом на 69 секунде.
Аспиналл нокаутировал Павловича на UFC 295 и стал временным чемпионом тяжелого веса
Том Аспиналл: «Павлович – большой и страшный парень, но я всегда верил в себя»
Аспинал топовый убийца, кто-то ему создал в ЮФС оппозицию? Здесь игра была до первого попадания, вопрос лишь был кто быстрей это сделает. Сергей проиграл не условному Туйвасе, а сильнейшему войну, котороый скорей всего будет доминирующим чемпом, и видится, что лишь тот же Павлович сможет когда-то его подвинуть, и то не факт
За минуту улетел!
В другой ветке вообще заплюсовали коммент про то, что это бойцы разного уровня)
Павлович просто попал и всё!
Ссылку видео на "болтануло" в студию!
Павловичу в этом бою не хватило хладнокровия - пошёл вперёд и нарвался на контратаку...
Аспиналл по совокупности характеристик более развитый боец, но у Павловича есть козырь нокаутера, который он может выложить в любой момент. Немного грустно, что в этот раз не сложилось, но Аспиналл достойный парень, конкретно ему проиграть не так обидно.
Он попал и Павлович выключился, могло быть и наоборот.
Павловича так же после Оверима хаяли и говорили, что не он не уровень ufc.
а он после шесть побед подряд одержал.
У Павловича только стойка хорошая, но даже тут Аспинал сожрал его без шансов!
А я написал то, что увидел!)