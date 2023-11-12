Том Аспиналл: «Павлович – большой и страшный парень, но я всегда верил в себя»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл прокомментировал победу в поединке с Сергеем Павловичем на UFC 295.

«Это были безумные две с половиной недели. Запомните: если у вас есть возможность – используйте ее.

Павлович – большой и страшный парень, но я всегда верил в себя. Посвящаю этот пояс папе», – заявил временный чемпион тяжелого веса UFC Том Аспиналл.

Сколько Павлович заработает за титульник против Аспиналла на UFC 295?

Единственное поражение в карьере Павловича – от легенды MMA. Кажется, виновата акклиматизация

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ron Weasley
Браво Аспинал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саня Беляков
Я так и сделал и загрузил на Аспинала и не так уж теперь и расстроен ))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ojer
Теперь наверно только Ган может какую-то конкуренцию ему создать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sobachkin
И ведь он прав. Это хорошая история! Был шанс и взял его! И это после разрыва крестов! Восстановился и взял свое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZlomSpb
Молодец Том, нравится этот парень..Сережа блин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
skytent1
Аспинал в скорости был быстрее и на ногах лучше , явно вышли бойцы разного уровня. А на спортсе в голосовании 83 процента считали . что Павлович победит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закрыт по беспределу
Молоток!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andre Remati
Перебоксировал. Мощный удар - это замечательно, но против техники не всегда помогает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Квадратное личико
Ответ Саня Беляков
Я так и сделал и загрузил на Аспинала и не так уж теперь и расстроен ))
Универсальный рецепт. Ставь небольшую сумму против того, за кого болеешь. Какой-то позитив в итоге по-любому будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Опа, Митяй
Ответ Квадратное личико
Универсальный рецепт. Ставь небольшую сумму против того, за кого болеешь. Какой-то позитив в итоге по-любому будет.
Я так на матчи Спартака делаю. Часто потом позитивный сижу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий