Том Аспиналл: «Павлович – большой и страшный парень, но я всегда верил в себя»

Том Аспиналл прокомментировал победу в поединке с Сергеем Павловичем на UFC 295.

«Это были безумные две с половиной недели. Запомните: если у вас есть возможность – используйте ее.

Павлович – большой и страшный парень, но я всегда верил в себя. Посвящаю этот пояс папе», – заявил временный чемпион тяжелого веса UFC Том Аспиналл.

Сколько Павлович заработает за титульник против Аспиналла на UFC 295?

Единственное поражение в карьере Павловича – от легенды MMA. Кажется, виновата акклиматизация