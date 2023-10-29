Бой Павлович – Аспиналл на UFC 295, подробности, где смотреть, во сколько начало

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке пройдет титульный бой за временный пояс чемпиона UFC в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом.

Изначально главным событием UFC 295 планировался титульник между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, но Джонс снялся с боя из-за травмы.

Павлович и Аспиналл идут на рекорде 6-1.

Бои основного карда начнутся в 06:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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