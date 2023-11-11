Аспиналл – о настрое перед боем с Павловичем: «Иногда мне кажется, что у меня нет шансов на победу»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл рассказал о настрое перед поединком с Сергеем Павловичем.

«Настроение постоянно меняется, волнение накатывает волнами. Бывают моменты, когда я думаю: «Поражение исключено, я точно выиграю этот бой». А через две минуты я говорю себе: «У меня нет никаких шансов на победу».

Я привык к этому и перестал бороться с эмоциями. Нужно просто смириться – только так это работает», – сказал тяжеловес UFC Том Аспиналл.

Поединок между Аспиналлом и Павловичем состоится в ночь на 12 ноября в соглавном событии UFC 295. Бойцы разыграют пояс временного чемпиона в тяжелом весе.

Аспиналл – о бое с Павловичем на коротком уведомлении: «Хотел бы лучше подготовиться, но я бы точно не победил, сидя дома на диване»

Павлович – о статусе андердога в бою с Аспиналлом: «Я вообще не смотрю на ставки. Выйдем в клетку и посмотрим»

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5 комментариев

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DrDro
Мне кажется, что у большинства перед такими важными боями подобные мысли.
Аспиналл просто честно сказал.
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Stannis_Baratheon
Ответ Proper Chels
Джонс перед боем с Ганом сказал, что это будет легкий бой. Над дедом Джони все смеялись, в том числе и Кормье, и говорили, что он не понимает что такое тяжелый вес. Вот что отличает великого бойца от просто топового. При этом я уверен, что Ган пройдет и Павловича и Аспиналла)
а Павлович деклассирует твоего Джона "Допер" Джонса))
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