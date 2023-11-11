Финальная битва взглядов Павловича и Аспиналла перед UFC 295
Сергей Павлович и Том Аспиналл провели финальную битву взлядов.
В Нью-Йорке в ночь на 12 ноября пройдет турнир UFC 295, в соглавном событии которого состоится поединок за временный титул в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом.
После церемонии взвешивания бойцы устроили финальную битву взглядов.
Павлович легче Аспиналла на килограмм перед боем на UFC 295
Аспиналл – о бое с Павловичем на коротком уведомлении: «Хотел бы лучше подготовиться, но я бы точно не победил, сидя дома на диване»
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