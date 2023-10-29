UFC 295: Прохазка подерется с Перейрой, Павлович встретится с Аспиналлом за временный пояс и другие бои

Теги UFC MMA Джессика Андраде Сергей Павлович Иржи Прохазка Вячеслав Борщев Том Аспиналл Алекс Перейра Нурулло Алиев UFC 295 Перейра - Прохазка Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке пройдет UFC 295. В главном событии за пояс в полутяжелом весе подерутся Иржи Прохазка и Алекс Перейра.

В соглавном событии состоится поединок за временный титул в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом.

Главные бои турнира:

• Иржи Прохазка (29-3-1) – Алекс Перейра (8-2);

• Сергей Павлович (18-1) – Том Аспиналл (13-3);

• Пэт Сабатини (15-4) – Диего Лопес (19-6);

• Джессика Андраде (24-12) – Маккензи Дерн (13-3);

• Мэтт Фревола (11-3-1) – Бенуа Сен-Дени (12-1);

• Назим Садыхов (9-1) – Вячеслав Борщев (7-3);

• Матеуш Ребецки (18-1) – Нурулло Алиев (8-0).

Бои основного карда начнутся в 06:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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