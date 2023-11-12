Bellator – о шестимесячной дисквалификации Усмана Нурмагомедова: «Он продолжает оставаться чемпионом»

Теги MMA Bellator Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Bellator прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Усмана Нурмагомедова.

«Усман Нурмагомедов пока продолжает оставаться чемпионом Bellator. На данный момент решения о лишении титула не принято. Больше комментариев на данный момент не будет», – говорится в заявлении Bellator.

Ранее Нурмагомедов получил шестимесячную дисквалификацию и штраф в $50 тысяч из-за положительного допинг-теста после боя с Брентом Примусом.

Титульный бой против Примуса на Bellator 300, где Нурмагомедов защитил пояс в легком весе и вышел в финал Гран-при, признан несостоявшимся.

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