Вячеслав Василевский: «Будет логично, если Усман Нурмагомедов заменит Махачева в UFC»

Теги UFC MMA Bellator Вячеслав Василевский Ислам Махачев Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Василевский считает, что Усман Нурмагомедов заменит Махачева в UFC.

«Будет логично, если Усман заменит Ислама Махачева в UFC. Не знаю, что по этому поводу думает сам Нурмагомедов и его команда. С точки зрения зрителей это логичная история.

Когда спортсмен добивается всего в организации, которая находится на ступень ниже, а потом переходит в UFC, то это планомерное развитие карьеры. Скорее всего, он так и сделает», – заявил боец MMA Вячеслав Василевский.

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