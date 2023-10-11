Усман Нурмагомедов поднялся на третье место в рейтинге P4P Bellator. В топ-3 – два бойца из России

Теги MMA Bellator Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов Bellator в рейтинге P4P.

8 октября чемпион легкого веса Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса на Bellator 300, защитил титул и вышел в финал Гран-при.

После этого Нурмагомедов вошел в топ-3 P4P промоушена – рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Он идет на рекорде 18-0 в MMA.

Теперь в топ-3 – два бойца из России. Рейтинг возглавляет чемпион полутяжелого веса Вадим Немков.

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7 комментариев

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inmotion
Ответ Алан Махов
У Махачева еще пару защит будет в легком весе,потом перейдет в полусредний,за это время Усман успеет только 2-3 боя провести в UFC,сразу же не дадут ему титульник
Вангую, если он из Белика непобежденным чемпионом будет уходить, то там максимум один бой до титульника. А то может и сразу дадут.
Фамилия и нолик зарешают.
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Борис _____
Интересно, какие существуют междаговые договорённости) По-хорошему, Усману после Шаблия надо бежать из Беллатора, но в UFC в лёгком весе тусуется Махачев и не то чтобы сильно стремится на постоянку убежать в полусредний. Так, закидывает иногда про Ковингтона, но это, что называется "ленивые джебы", да и Колби ещё далеко не чемпион.
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Борис _____
Ответ Алан Махов
У Махачева еще пару защит будет в легком весе,потом перейдет в полусредний,за это время Усман успеет только 2-3 боя провести в UFC,сразу же не дадут ему титульник
Чендлеру титульный бой дали за победу над Хукером) У непобеждённого бойца по фамилии Нурмагомедов, полагаю, будет такой же путь к титулу UFC - кратчайший. Поэтому и кажется мне, что будет у Усмана пара лет карьеры, когда человеку реально будет нечего делать.
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Борис _____
Ответ inmotion
Вангую, если он из Белика непобежденным чемпионом будет уходить, то там максимум один бой до титульника. А то может и сразу дадут. Фамилия и нолик зарешают.
Раньше меня успел, лови плюс)
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inmotion
Ответ Борис _____
Интересно, какие существуют междаговые договорённости) По-хорошему, Усману после Шаблия надо бежать из Беллатора, но в UFC в лёгком весе тусуется Махачев и не то чтобы сильно стремится на постоянку убежать в полусредний. Так, закидывает иногда про Ковингтона, но это, что называется "ленивые джебы", да и Колби ещё далеко не чемпион.
Усману только 25, думаю он ещё пару лет помаринуется в Беллатор, а там и Махачев поднимется или вообще завершит карьеру.
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Алан Махов
Ответ Борис _____
Интересно, какие существуют междаговые договорённости) По-хорошему, Усману после Шаблия надо бежать из Беллатора, но в UFC в лёгком весе тусуется Махачев и не то чтобы сильно стремится на постоянку убежать в полусредний. Так, закидывает иногда про Ковингтона, но это, что называется "ленивые джебы", да и Колби ещё далеко не чемпион.
У Махачева еще пару защит будет в легком весе,потом перейдет в полусредний,за это время Усман успеет только 2-3 боя провести в UFC,сразу же не дадут ему титульник
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Борис _____
Ответ inmotion
Усману только 25, думаю он ещё пару лет помаринуется в Беллатор, а там и Махачев поднимется или вообще завершит карьеру.
Наверное, так и будет, но это будет двухлетний простой. Смысла мариноваться в Беллаторе нет: ростер короткий, разве что с МакКи подраться можно, а на два года дел точно нет. Можно и к Амосову подняться, но вряд ли этот вариант вообще рассматривается)
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