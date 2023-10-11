Усман Нурмагомедов поднялся на третье место в рейтинге P4P Bellator. В топ-3 – два бойца из России

Усман Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов Bellator в рейтинге P4P.

8 октября чемпион легкого веса Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса на Bellator 300, защитил титул и вышел в финал Гран-при.

После этого Нурмагомедов вошел в топ-3 P4P промоушена – рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Он идет на рекорде 18-0 в MMA.

Теперь в топ-3 – два бойца из России. Рейтинг возглавляет чемпион полутяжелого веса Вадим Немков.

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