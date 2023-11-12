Менеджер Усмана Нурмагомедова – о шестимесячном отстранении: «Его хотели дисквалифицировать на более длительный срок»

Менеджер Усмана Нурмагомедова прокомментировал отстранение бойца из-за допинга.

«Усман проходил лечение и принимал препараты по назначению врача. Это было примерно за три месяца до боя. Вещество было обнаружено в тесте, после чего мы предоставили все справки и документы.

Усмана хотели дисквалифицировать на более длительный срок, но благодаря предоставленным нами документам итоговое отстранение составило шесть месяцев. Полностью избежать отстранения не получилось, так как мы должны были уведомить атлетическую комиссию об использовании препаратов. Но мы также не знали, что используемые препараты содержат запрещенные вещества», – сказал Ризван Магомедов.

Ранее Усман Нурмагомедов получил шестимесячную дисквалификацию и штраф в $50 тысяч из-за положительного допинг-теста после боя с Брентом Примусом.

Титульный поединок против Примуса на Bellator 300, где Нурмагомедов защитил пояс в легком весе и вышел в финал Гран-при, признан несостоявшимся.

Брат Хабиба отстранен на полгода за допинг. Что об этом известно?

Усман Нурмагомедов за допинг дисквалифицирован на 6 месяцев. Бой с Примусом признан несостоявшимся