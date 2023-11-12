Менеджер Усмана Нурмагомедова: «Думаю, он сохранит пояс Bellator, но не выступит в Гран-при»

Менеджер Усмана Нурмагомедова не считает, что боец лишится пояса Bellator из-за допинга.

«Думаю, что Усман сохранит чемпионский титул. Но в Гран-при участвовать уже не будет. Могу сказать точно, что Усман никогда не принимал химию», – сказал Ризван Магомедов.

Ранее Усман Нурмагомедов получил шестимесячную дисквалификацию и штраф в $50 тысяч из-за положительного допинг-теста после боя с Брентом Примусом.

Титульный поединок с Примусом за выход в финал Гран-при признан несостоявшимся. Бой возглавлял турнир Bellator 300 и завершился победой Нурмагомедова судейским решением.

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