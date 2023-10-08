Махачев – о победе Усмана Нурмагомедова: «Просто ракета»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Bellator Ислам Махачев Патрики Фрейре Брент Примус Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова после победы на Bellator 300.

«Поздравляю, братишка. Просто ракета», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса и защитил титул Bellator в легком весе. Также он вышел в финал Гран-при, где сразится с победителем боя Патрики ФрейреАлександр Шаблий.

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