Махачев – о победе Усмана Нурмагомедова: «Просто ракета»
Ислам Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова после победы на Bellator 300.
«Поздравляю, братишка. Просто ракета», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Напомним, Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса и защитил титул Bellator в легком весе. Также он вышел в финал Гран-при, где сразится с победителем боя Патрики Фрейре – Александр Шаблий.
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