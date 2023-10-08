Махачев – о победе Усмана Нурмагомедова: «Просто ракета»

Ислам Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова после победы на Bellator 300.

«Поздравляю, братишка. Просто ракета», – написал в соцсетях чемпион в легком весе .

Напомним, победил Брента Примуса и защитил титул Bellator в легком весе. Также он вышел в финал Гран-при, где сразится с победителем боя – .

Хабиб поздравил Усмана Нурмагомедова: «Показал и доказал свой уровень»

Нурмагомедов заработал $150 тысяч за победу над Примусом. Крупнейший гонорар Bellator 300 – у Крис Сайборг