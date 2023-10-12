Стрикленд – об уходе USADA из UFC: «Скоро все нахимичатся. Есть советы? Я в этом новичок»

Шон Стрикленд прокомментировал уход USADA из UFC.

«Ребята, вы слышали об этом? Скоро все нахимичатся, умираю от смеха. USADA, есть советы? Я новичок в этом деле», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе .

USADA объявило о завершении работы с UFC: «Отношения стали несостоятельными из-за нашей принципиальной позиции по возвращению Макгрегора»

Джонс – об уходе USADA: «Блин, я пережил их. Я никогда не читерил и буду говорить это до самой смерти»