Стрикленд – об уходе USADA из UFC: «Скоро все нахимичатся. Есть советы? Я в этом новичок»

Теги допинг UFC USADA Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд прокомментировал уход USADA из UFC.

«Ребята, вы слышали об этом? Скоро все нахимичатся, умираю от смеха. USADA, есть советы? Я новичок в этом деле», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

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