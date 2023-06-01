Стриклэнд – о Нуньес: «Она похожа на монстра из Mortal Kombat. На тварь, у которой несколько рук и огромный лоб»

Шон Стриклэнд жестко прошелся по чемпионке UFC Аманде Нуньес.

«Нуньес – это та большая девка? Цыпочка из Бразилии, которая похожа на монстра из видеоигры Mortal Kombat? Да, она немного похожа на Шиву. На ту тварь, у которой несколько рук и огромный лоб.

Если перед вами будет стоять выбор между просмотром боя двух рандомных парней и двух женщин, которые тоже никогда не тренировались, то что вы выберете? Вы будете смотреть бой двух мужиков.

Послушайте, в этом спорте есть женщины, которые выступают на высоком уровне. Но если Аманде Нуньес придется драться с каким-нибудь игроком НФЛ, то он ее просто не заметит», – сказал средневес UFC Шон Стриклэнд.

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