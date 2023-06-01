Стриклэнд – о Нуньес: «Она похожа на монстра из Mortal Kombat. На тварь, у которой несколько рук и огромный лоб»

Теги женские бои UFC MMA Аманда Нуньес Mortal Kombat Шон Стриклэнд контент Бокс/MMA/UFC

Шон Стриклэнд жестко прошелся по чемпионке UFC Аманде Нуньес.

«Нуньес – это та большая девка? Цыпочка из Бразилии, которая похожа на монстра из видеоигры Mortal Kombat? Да, она немного похожа на Шиву. На ту тварь, у которой несколько рук и огромный лоб.

Если перед вами будет стоять выбор между просмотром боя двух рандомных парней и двух женщин, которые тоже никогда не тренировались, то что вы выберете? Вы будете смотреть бой двух мужиков.

Послушайте, в этом спорте есть женщины, которые выступают на высоком уровне. Но если Аманде Нуньес придется драться с каким-нибудь игроком НФЛ, то он ее просто не заметит», – сказал средневес UFC Шон Стриклэнд.

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9 комментариев

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Crocus34
😁
+6
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+6
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Мяти
Ууааахахкмрлкхкх
+3
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Aram Ambarsumyan
Шон какой-то странный чувак!
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Mercedes
Когда нибудь в его честь назовут диагноз. "Стриклэнд" -человек котрый говорит все что думает
+1
0
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Назар Игорь
Ну теперь феминистки сожрут мужика, да ещё и в суд иск подадут за оскорбление. Кстати отыскал еë фото, на ринге монстр, а в жизни симпатичная деваха.
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Николай Хлебников
Разумное в этом есть. Вообще он говорит, то что у многих из нас в голове.
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Andrey Petrov
Прикольный тип этот Стрикленд))
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Val Smith
Это скорее про Сайборг
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Val Smith
Ответ Aram Ambarsumyan
Шон какой-то странный чувак!
Так он как раз и исполняет роль такого чекнутого маргинала, оказалась она не занята))
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