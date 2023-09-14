Шевченко – о Нуньес: «Возможно, мы еще встретимся»

Теги женские бои UFC MMA Аманда Нуньес Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко считает, что третий бой с Амандой Нуньес может состояться.

«Аманда – великолепный боец. Она добилась невероятных успехов, никто не смеет критиковать или осуждать ее. Несмотря на это, я думаю, что победила во втором поединке.

Многие так считают. Если она когда-нибудь решит, что уже достаточно отдохнула, то я не собираюсь никуда уходить. Возможно, мы еще встретимся», – сказала экс-чемпионка UFC Валентина Шевченко.

Шевченко не захотела вспоминать чувства после проигрыша Грассо: «Это было давно и не со мной»

Шевченко – о настрое на реванш с Грассо: «Исправить все ошибки»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as009595@icloud.com
При всем уважении как раз таки второй бой Нуньес и Шевченко смотрел и был равный и близкий бой, а при таком бое победу отдают чемпиону, максимум могла быть ничья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий