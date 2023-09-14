Шевченко – о Нуньес: «Возможно, мы еще встретимся»

Валентина Шевченко считает, что третий бой с Амандой Нуньес может состояться.

« – великолепный боец. Она добилась невероятных успехов, никто не смеет критиковать или осуждать ее. Несмотря на это, я думаю, что победила во втором поединке.

Многие так считают. Если она когда-нибудь решит, что уже достаточно отдохнула, то я не собираюсь никуда уходить. Возможно, мы еще встретимся», – сказала экс-чемпионка UFC Валентина Шевченко.

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