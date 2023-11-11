Диаз предложил Уайлдеру подраться: «Давай подпишем контракт»
Нейт Диаз предложил Деонтею Уайлдеру провести поединок.
Ранее Уайлдер рассказал о желании выступить по правилам ММА.
«Давай уже подпишем контракт. Уважаю бойцов, которые не боятся драться по-настоящему. Люблю бокс, но это дерьмо – реальное. Погнали!» – написал в соцсетях экс-боец UFC Нейт Диаз.
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