Диаз предложил Уайлдеру подраться: «Давай подпишем контракт»

Нейт Диаз предложил Деонтею Уайлдеру провести поединок.

Ранее Уайлдер рассказал о желании выступить по правилам ММА.

«Давай уже подпишем контракт. Уважаю бойцов, которые не боятся драться по-настоящему. Люблю бокс, но это дерьмо – реальное. Погнали!» – написал в соцсетях экс-боец UFC Нейт Диаз.

Деонтей Уайлдер: «Тяжелый вес в худшем положении за всю историю бокса»

Диаз отказался драться с Полом по правилам ММА в PFL: «Никогда не перейду в низшую лигу»