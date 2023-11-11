Диаз предложил Уайлдеру подраться: «Давай подпишем контракт»

Теги MMA Деонтей Уайлдер Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

Нейт Диаз предложил Деонтею Уайлдеру провести поединок.

Ранее Уайлдер рассказал о желании выступить по правилам ММА.

«Давай уже подпишем контракт. Уважаю бойцов, которые не боятся драться по-настоящему. Люблю бокс, но это дерьмо – реальное. Погнали!» – написал в соцсетях экс-боец UFC Нейт Диаз.

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2 комментария

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BEGEMOT22
Ждем когда Сехудо бросит вызов Фьюри
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SGambler
Лол, Нейт конечно в ММА имеет какие-то шансы задушить, но все-таки чисто по физухе легковесу слишком тяжело будет завалить супертяжа. Это еще не говоря о разнице в силе удара, это не просто удар тяжа, а удар самого сильно бьющего тяжа.
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