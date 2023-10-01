Майкл Биспинг: «Братья Диаз должны попасть в Зал славы UFC. Без вопросов»

Майкл Биспинг заявил, что братья Диаз должны быть включены в Зал славы UFC.

«Заслуживают ли эти ребята попасть в Зал славы? Боже мой, конечно. Без тени сомнения. Без вопросов. Это относится к ним обоим.

Когда пройдет 20, 30, 40, 50, и даже 100 лет, они все равно будут заслуживать, чтобы их помнили. Они выделяются как два самых агрессивных бойца, которые всегда готовы драться. У них огромное количество фанатов. Как мы можем забыть об этих людях? Если я туда попаду, то Ник и Нейт Диаз, безусловно, тоже заслуживают этого», – заявил экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.

Конор надеется на возвращение Диаза в UFC: «Нейт дал мне реванш, теперь я должен ему бой»

Самый безумный боец UFC голым врывался в церковь и пять часов отбивался от спецназа