PFL пытается организовать реванш между Диазом и Полом по правилам ММА

Промоушен PFL пытается организовать реванш между Нейтом Диазом и Джейком Полом.

« и получили официальное предложение от PFL о проведении реванша по правилам ММА. Пол дал согласие», – говорится в заявлении Most Valuable Promotions.

Поединок по правилам бокса между Диазом и Полом прошел 6 августа. Джейк победил единогласным решением судей.

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