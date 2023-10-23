PFL пытается организовать реванш между Диазом и Полом по правилам ММА

Теги MMA Нейт Диаз PFL / WSOF Джейк Пол Джейк Пол - Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

Промоушен PFL пытается организовать реванш между Нейтом Диазом и Джейком Полом.

«Нейт Диаз и Джейк Пол получили официальное предложение от PFL о проведении реванша по правилам ММА. Пол дал согласие», – говорится в заявлении Most Valuable Promotions.

Поединок по правилам бокса между Диазом и Полом прошел 6 августа. Джейк победил единогласным решением судей.

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1 комментарий

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Евгений Цыбульников
Интересно, как посчитают буки, но по мне, здесь уже Диаз должен быть фаворитом.
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