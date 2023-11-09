Деонтей Уайлдер: «Тяжелый вес в худшем положении за всю историю бокса»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер бокс Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер считает, что спасает тяжелый вес в боксе.

«Когда мы смотрим на боксерский тяжелый вес, я согласен, что он находится в худшем положении за всю историю.

Я вернул в бокс интерес в дивизион. Если это не так, то почему он такой мертвый? Почему он без меня вообще не возбуждает?

Мы пытаемся что-то запланировать на январь-2024. Следующий год будет потрясающим для меня. Мое возвращение и коронация – лишь дело времени», – сказал бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

Уайлдер хочет выступить в UFC: «В этих маленьких перчатках я буду очень опасным человеком»

Нганну заявил, что обсуждает с Уайлдером бой по правилам ММА: «Деонтей очень серьезно относится к этому спорту»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maksmen1995
Совершенно верно.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SEVEN_
Да это Фьюри со своими менструациями вечно всё обламывает.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
johnydorian
Ну нет. 10-летнее доминирование Кличко с его унылым стилем было гораздо хуже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий