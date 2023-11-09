Деонтей Уайлдер: «Тяжелый вес в худшем положении за всю историю бокса»

Деонтей Уайлдер считает, что спасает тяжелый вес в боксе.

«Когда мы смотрим на боксерский тяжелый вес, я согласен, что он находится в худшем положении за всю историю.

Я вернул в бокс интерес в дивизион. Если это не так, то почему он такой мертвый? Почему он без меня вообще не возбуждает?

Мы пытаемся что-то запланировать на январь-2024. Следующий год будет потрясающим для меня. Мое возвращение и коронация – лишь дело времени», – сказал бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

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