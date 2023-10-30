Бивол – о Кроуфорде: «Он должен быть в учебниках по боксу»

Дмитрий Бивол признался, что обожает смотреть бои Теренса Кроуфорда.

«Кроуфорд не просто хорош, а великолепен. Я думаю, что он должен быть в учебниках по боксу. Обожаю смотреть его бои. Возможно, что Теренс – лучший боксер вне весовых категорий, ведь он абсолютный чемпион в двух дивизионах», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

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