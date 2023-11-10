Дос Аньос раскритиковал тренировки Фергюсона с марафонцем: «Это не поможет, а замедлит Тони»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль дос Аньос Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Рафаэль дос Аньос раскритиковал тренировки Тони Фергюсона.

«Я вижу тренировки Тони с Дэвидом Гоггинсом. Эти изнурительные тренировки не помогут Фергюсону, а замедлят его.

Они могут помочь ментальному состоянию, но Тони это не нужно. Он очень силен психологически», – написал в соцсетях боец UFC Рафаэль Дос Аньос.

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2 комментария

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максим дружинин
Там уже ничего не поможет,тони давно уже на другой планете живет)Думаю это последний раз когда он в жбан получит,и деда отправят на пенсию таблетки пить
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+2
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rude.
Ответ максим дружинин
Там уже ничего не поможет,тони давно уже на другой планете живет)Думаю это последний раз когда он в жбан получит,и деда отправят на пенсию таблетки пить
Согласен
И Гоггинс этот там вполне к месту. Чувак тоже на другой планете живет. Слушал как-то подкаст с ним...)
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