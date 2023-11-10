Дос Аньос раскритиковал тренировки Фергюсона с марафонцем: «Это не поможет, а замедлит Тони»

Рафаэль дос Аньос раскритиковал тренировки Тони Фергюсона.

«Я вижу тренировки Тони с Дэвидом Гоггинсом. Эти изнурительные тренировки не помогут Фергюсону, а замедлят его.

Они могут помочь ментальному состоянию, но Тони это не нужно. Он очень силен психологически», – написал в соцсетях боец UFC Рафаэль Дос Аньос.

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