Тони Фергюсон: «Как только разберусь с Пимблеттом, отправлюсь на охоту за Конором»

Тони Фергюсон хочет подраться с Конором Макгрегором после боя с Пэдди Пимблеттом.

«Ничего не имею против . Думаю, что Патрик – отличный парень. Большой, умеет работать в стойке, хорош в партере. Мне нравится драться с иностранцами. Это круто.

Я долгое время гонялся за и Макнаггетсом. Подошел вплотную. Как только я разберусь с Пимблеттом, отправлюсь на охоту за . Если он вернется в пул допинг-контроля USADA, конечно», – сказал легковес UFC Тони Фергюсон.

Поединок между Фергюсоном и Пимблеттом состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

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