Тони Фергюсон: «Как только разберусь с Пимблеттом, отправлюсь на охоту за Конором»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Тони Фергюсон Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон хочет подраться с Конором Макгрегором после боя с Пэдди Пимблеттом.

«Ничего не имею против Пимблетта. Думаю, что Патрик – отличный парень. Большой, умеет работать в стойке, хорош в партере. Мне нравится драться с иностранцами. Это круто.

Я долгое время гонялся за Хабибом и Макнаггетсом. Подошел вплотную. Как только я разберусь с Пимблеттом, отправлюсь на охоту за Конором. Если он вернется в пул допинг-контроля USADA, конечно», – сказал легковес UFC Тони Фергюсон.

Поединок между Фергюсоном и Пимблеттом состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

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6 комментариев

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RG26
Как же не хочется, чтоб Кукуй отлетел от этого Пэдди…
+5
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Евгений Цыбульников
Ответ alexander bakulin
антошка фергюсон превратился в синоним слова "поехавший". реально печально, что ветерану, растерявшему все мозги в октагоне, пимблетта подсунули, после серии из 6 поражений подряд . и печально как раз потому, что пимблетта антонио скорее всего нахлобучит. и подумает, что вот оно, настало время с конором сразиться. отправили бы уже заслуженного деда на пенсию. хватит издеваться над дедушкой и зрителями
Ну вот как раз-таки пусть сразится с Конором, а там и на пенсию можно. Пусть заработает хоть раз.
+4
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as009595@icloud.com
Ну надеюсь в этом поединке хотя бы выиграет Тони
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Qwerty123
Ответ alexander bakulin
антошка фергюсон превратился в синоним слова "поехавший". реально печально, что ветерану, растерявшему все мозги в октагоне, пимблетта подсунули, после серии из 6 поражений подряд . и печально как раз потому, что пимблетта антонио скорее всего нахлобучит. и подумает, что вот оно, настало время с конором сразиться. отправили бы уже заслуженного деда на пенсию. хватит издеваться над дедушкой и зрителями
Как он его нахлобучит, если Тони серию ударов выбросить уже нормально не может (не говоря об отсутствии реакции). Нахлобучат как раз таки его, судя по всему
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alexander bakulin
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Ответ Qwerty123
Как он его нахлобучит, если Тони серию ударов выбросить уже нормально не может (не говоря об отсутствии реакции). Нахлобучат как раз таки его, судя по всему
ты серьёзно спрашиваешь как?
конечно, от тони сейчас одно название осталось, у деда реальные проблемы со здоровьем (не только с мозгами), травмы его фактически в инвалида превратили.
но, во-первых, посмотри кому тони проигрывал, за исключением бобби грина, это сплошные топы
а во-вторых, он дерётся со СРАНЫМ ПИМБЛЕТТОМ. посмотри последний бой тони с бобби грином, где, до тычка в глаз, тони вполне неплохо смотрелся. потом посмотри бой пимблетта с джаредом гордоном, где мешок гордон над пимблеттом просто надругался. и на десерт можешь посмотреть бой последний гордона, против бобби грина.
если тебе и после этого станет непонятно, какой реальный уровень у пимблетта, и каким образом даже ходячий труп тони способен его нахлобучить, то я не знаю
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