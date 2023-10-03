Тони Фергюсон: «Как только разберусь с Пимблеттом, отправлюсь на охоту за Конором»
Тони Фергюсон хочет подраться с Конором Макгрегором после боя с Пэдди Пимблеттом.
«Ничего не имею против Пимблетта. Думаю, что Патрик – отличный парень. Большой, умеет работать в стойке, хорош в партере. Мне нравится драться с иностранцами. Это круто.
Я долгое время гонялся за Хабибом и Макнаггетсом. Подошел вплотную. Как только я разберусь с Пимблеттом, отправлюсь на охоту за Конором. Если он вернется в пул допинг-контроля USADA, конечно», – сказал легковес UFC Тони Фергюсон.
Поединок между Фергюсоном и Пимблеттом состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.
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конечно, от тони сейчас одно название осталось, у деда реальные проблемы со здоровьем (не только с мозгами), травмы его фактически в инвалида превратили.
но, во-первых, посмотри кому тони проигрывал, за исключением бобби грина, это сплошные топы
а во-вторых, он дерётся со СРАНЫМ ПИМБЛЕТТОМ. посмотри последний бой тони с бобби грином, где, до тычка в глаз, тони вполне неплохо смотрелся. потом посмотри бой пимблетта с джаредом гордоном, где мешок гордон над пимблеттом просто надругался. и на десерт можешь посмотреть бой последний гордона, против бобби грина.
если тебе и после этого станет непонятно, какой реальный уровень у пимблетта, и каким образом даже ходячий труп тони способен его нахлобучить, то я не знаю