Уайт – о поединке Пимблетта и Фергюсона: «Это веселый бой между двумя интересными персонажами»

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт высказался о поединке между Пэдди Пимблеттом и Тони Фергюсоном.

«Я считаю, что мы проделали отличную работу – сейчас самое подходящее время, чтобы организовать этот поединок. Лучше не придумаешь.

Если вы вспомните последние бои Тони, то он выглядел чертовски хорошо, за исключением поединка с Майклом Чендлером. Он отлично выглядел вплоть до последней секунды.

Мне кажется, что это веселый и интересный бой между двумя интересными персонажами», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Поединок между Пимблеттом и Фергюсоном состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

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2 комментария

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leon01
Бузова против Милохина
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максим дружинин
У одного чердак течет,второй вообще Плющенко.Поп ММА и до UFC добрался!
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