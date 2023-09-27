Уайт – о поединке Пимблетта и Фергюсона: «Это веселый бой между двумя интересными персонажами»
Дана Уайт высказался о поединке между Пэдди Пимблеттом и Тони Фергюсоном.
«Я считаю, что мы проделали отличную работу – сейчас самое подходящее время, чтобы организовать этот поединок. Лучше не придумаешь.
Если вы вспомните последние бои Тони, то он выглядел чертовски хорошо, за исключением поединка с Майклом Чендлером. Он отлично выглядел вплоть до последней секунды.
Мне кажется, что это веселый и интересный бой между двумя интересными персонажами», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Поединок между Пимблеттом и Фергюсоном состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.
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