Уайт – о поединке Пимблетта и Фергюсона: «Это веселый бой между двумя интересными персонажами»

Дана Уайт высказался о поединке между Пэдди Пимблеттом и Тони Фергюсоном.

«Я считаю, что мы проделали отличную работу – сейчас самое подходящее время, чтобы организовать этот поединок. Лучше не придумаешь.

Если вы вспомните последние бои , то он выглядел чертовски хорошо, за исключением поединка с . Он отлично выглядел вплоть до последней секунды.

Мне кажется, что это веселый и интересный бой между двумя интересными персонажами», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Поединок между и Фергюсоном состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

Пимблетт – о поединке с Фергюсоном: «С нетерпением жду возможности устроить шоу»

Фергюсон не хочет завершать карьеру: «##### [к черту] тех, кто этого хочет. Только чемпионское дерьмо!»