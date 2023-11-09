Прохазка – о бое с Немковым: «Один из тяжелейших в моей карьере»
Иржи Прохазка назвал бой с Вадимом Немковым одним из тяжелейших в карьере.
«Я должен сказать, что этот бой был одним из тяжелейших в моей карьере. Я думал, у меня никогда не было боя тяжелее в плане кондиций после тех 10 минут с Немковым.
Но в бою с Тейшейрой... Это был тот поединок, в котором я не поймал свою волну и все такое. Бой с Гловером был тяжелее», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка.
Прохазка победил Немкова в новогоднюю ночь 2016 года на турнире Rizin в связи с отказом Вадима от продолжения боя.
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