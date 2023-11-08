Иржи Прохазка: «UFC стоит вернуть бои без ограничений по времени»

Теги UFC MMA Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка предложил вернуть бои без ограничений по времени.

«Поединки, особенно в UFC, не должны заканчиваться по очкам. При подсчете судьи могут считать победителем разных бойцов. Думаю, что самое лучшее решение – проводить бои без ограничений по времени. Верните это обратно.

В Rizin раунды длились по 10 минут. Мне пришлось привыкнуть к этому – полный хаос, это очень тяжело. Но потом я перестал думать об этом. Когда ты принимаешь это, то начинаешь заботиться о дыхании, об энергии.

Когда нет никакого ограничения по времени, то в тебе просыпается настоящий дух воина. Побеждает тот, кто действительно этого хочет, кто умеет контролировать свое тело», – сказал экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка.

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6 комментариев

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Ilia Bondarenko
борец один раз повалить, и бросать туда сюда показывая небольшую активность или джитсер будет вечно лежать пока оппонент не опуститься туда
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sanek maloi
2 главных боя в эти выходные огонь, всем четырем бойцам симпатия, Павлович, Аспинал, Прохазка, Перейра) Аспинал тоже кремень, Сергею будет не просто, главное, чтобы сделал как всегда умеет. Чеху с бразильцем, за красивый бой бойцов воинов) Надеюсь Серёга не повторит, как дебют с Оверимом. Шансы кстати 50 на 50 у всех бойцов, это круто на самом деле, будем хардкорить от Души)
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Dart_Yoda
До сих пор смотрели бы танцы Нганну с Льисом
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Вася Енотов
Он бы ещё предложил перчатки в клей и в битое стекло((. Прогресс в любом спорте подразумевает уменьшение его травмоопасности. А все вот эти идеи про "дух воина" и т.д. это уход в прежние века. Ничего зрелищного и выдающегося нет, если одного из бойцов будут выносить под капельницей или вперёд ногами из клетки. Гораздо разумнее реформировать судейство, чтобы свести на минимум ужасные решения, которые приходится наблюдать нередко
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