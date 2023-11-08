Иржи Прохазка: «UFC стоит вернуть бои без ограничений по времени»

Иржи Прохазка предложил вернуть бои без ограничений по времени.

«Поединки, особенно в , не должны заканчиваться по очкам. При подсчете судьи могут считать победителем разных бойцов. Думаю, что самое лучшее решение – проводить бои без ограничений по времени. Верните это обратно.

В Rizin раунды длились по 10 минут. Мне пришлось привыкнуть к этому – полный хаос, это очень тяжело. Но потом я перестал думать об этом. Когда ты принимаешь это, то начинаешь заботиться о дыхании, об энергии.

Когда нет никакого ограничения по времени, то в тебе просыпается настоящий дух воина. Побеждает тот, кто действительно этого хочет, кто умеет контролировать свое тело», – сказал экс-чемпион UFC в полутяжелом весе .

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