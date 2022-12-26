UFC назвал боем года поединок Прохазки и Тейшейры

назвал лучший бой 2022 года. Им стал поединок между полутяжеловесами и .

На UFC 275 в Сингапуре Прохазка за 30 секунд до окончания боя победил Тейшейру удушающим приемом.

В декабря на UFC 282 должен был состояться реванш, но чех снялся из-за травмы руки и оставил пояс вакантным.

Бои Чимаев – Бернс, Чендлер – Порье попали в топ-5 лучших в 2022 году по версии Sports Illustrated

Ислам Махачев и Вадим Немков вошли в топ-20 лучших бойцов мира по версии MMA Fighting