Джамал Хилл – о критике после травмы: «Уровень неуважения безумный нахрен»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Иржи Прохазка Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл заявил, что столкнулся с критикой после получения травмы.

«Уровень неуважения просто безумный нахрен. Побои, которые я нанесу, будут бесчеловечными!» – написал в соцсетях боец UFC Джамал Хилл.

Напомним, что Хилл стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в январе 2023 года, разгромив по очкам Гловера Тейшейру.

Летом 2023 года Хилл порвал ахилл и добровольно отказался от титула, последовав примеру Иржи Прохазки, еще одного бывшего чемпиона, который оставил пояс из-за тяжелой травмы.

Прохазка – о решении Хилла отказаться от пояса UFC: «Ценю это. Очень ждал наш бой»

Хилл ответил Прохазке: «Мы еще потанцуем»

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2 комментария

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Томас Круз Мапотер
Хилл в рейтинге числится как чемпион. Кому и какой титул он оставил?
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Код да Винчи
Кому он собрался нанести бесчеловечные побои?🤔
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