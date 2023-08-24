Джамал Хилл – о критике после травмы: «Уровень неуважения безумный нахрен»
Джамал Хилл заявил, что столкнулся с критикой после получения травмы.
«Уровень неуважения просто безумный нахрен. Побои, которые я нанесу, будут бесчеловечными!» – написал в соцсетях боец UFC Джамал Хилл.
Напомним, что Хилл стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в январе 2023 года, разгромив по очкам Гловера Тейшейру.
Летом 2023 года Хилл порвал ахилл и добровольно отказался от титула, последовав примеру Иржи Прохазки, еще одного бывшего чемпиона, который оставил пояс из-за тяжелой травмы.
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