Джамал Хилл – о критике после травмы: «Уровень неуважения безумный нахрен»

Джамал Хилл заявил, что столкнулся с критикой после получения травмы.

«Уровень неуважения просто безумный нахрен. Побои, которые я нанесу, будут бесчеловечными!» – написал в соцсетях боец UFC Джамал Хилл.

Напомним, что Хилл стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в январе 2023 года, разгромив по очкам .

Летом 2023 года Хилл порвал ахилл и добровольно отказался от титула, последовав примеру , еще одного бывшего чемпиона, который оставил пояс из-за тяжелой травмы.

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