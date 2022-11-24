Дэйна Уайт: «У Прохазки худшая травма плеча, которую врачи видели за всю историю UFC»

Президент UFC Дэйна Уайт охарактеризовал травму чешского полутяжеловеса Иржи Прохазки.

«Это худшая травма плеча, которую врачи видели за всю историю UFC», – сказал Уайт.

Прохазка снялся с реванша против Гловера Тейшеры 10 декабря на UFC 282 из-за травмы плеча и отказался от титула в полутяжелом весе. За вакантный пояс подерутся Магомед Анкалаев и Ян Блахович.

Дэйна Уайт: «Прохазка поступил очень достойно, отказавшись от пояса. Он просто не хотел задерживать дивизион»

Иржи Прохазка: «Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом»