Дэйна Уайт: «У Прохазки худшая травма плеча, которую врачи видели за всю историю UFC»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Иржи Прохазка UFC 282 Прохазка - Тейшейра Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт охарактеризовал травму чешского полутяжеловеса Иржи Прохазки.

«Это худшая травма плеча, которую врачи видели за всю историю UFC», – сказал Уайт.

Прохазка снялся с реванша против Гловера Тейшеры 10 декабря на UFC 282 из-за травмы плеча и отказался от титула в полутяжелом весе. За вакантный пояс подерутся Магомед Анкалаев и Ян Блахович.

Дэйна Уайт: «Прохазка поступил очень достойно, отказавшись от пояса. Он просто не хотел задерживать дивизион»

Иржи Прохазка: «Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом»

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