Усик – о поединке с Фьюри: «Я бы очень хотел, чтобы бой состоялся в феврале»

Александр Усик рассказал, когда может пройти поединок с Тайсоном Фьюри.

Изначально планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет 23 декабря, но команда попросила перенести поединок.

«Бой может состояться в феврале, и я бы очень хотел, чтобы это был февраль. Я был готов подраться 23-го числа, но из-за того, что [в поединке с ] Фьюри получил несколько повреждений и упал в нокдаун, нашу встречу перенесут на следующий год» , – заявил чемпион мира по боксу .

Так бой Усика и Фьюри состоится?

Фрэнк Уоррен: «Если бы поединок с Нганну закончился за один или два раунда, то бой Фьюри с Усиком прошел бы в декабре»