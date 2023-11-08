Усик – о поединке с Фьюри: «Я бы очень хотел, чтобы бой состоялся в феврале»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик рассказал, когда может пройти поединок с Тайсоном Фьюри.

Изначально планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет 23 декабря, но команда Фьюри попросила перенести поединок.

«Бой может состояться в феврале, и я бы очень хотел, чтобы это был февраль. Я был готов подраться 23-го числа, но из-за того, что [в поединке с Фрэнсисом Нганну] Фьюри получил несколько повреждений и упал в нокдаун, нашу встречу перенесут на следующий год» , – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

Так бой Усика и Фьюри состоится?

Фрэнк Уоррен: «Если бы поединок с Нганну закончился за один или два раунда, то бой Фьюри с Усиком прошел бы в декабре»

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2 комментария

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selso99
Да не будет боя
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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