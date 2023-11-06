Фрэнк Уоррен: «Если бы поединок с Нганну закончился за один или два раунда, то бой Фьюри с Усиком прошел бы в декабре»

Фрэнк Уоррен объяснил, почему Фьюри не подерется с Усиком в декабре .

«Фьюри не будет готов 23 декабря. Дело не в том, что он сильно обижен. Слушайте, у него был лагерь в течение 12 недель. Он профессиональный боксер самого высокого уровня. Тайсон бился с парнем, от которого не знал, чего ждать, но оказалось, что он действительно хороший боец.

Что еще более важно, у него родился ребенок в период подготовки. Фьюри почти его не видел, и если бы этот бой закончился за один или два раунда, то думаю, что бой с Усиком состоялся бы в декабре. Это был более трудный поединок, чем обычно. Тайсону нужно отдохнуть.

Бой откладывается на два месяца. Это не так уж и важно. Ленноксу Льюису и Майку Тайсону потребовалось 10 лет, чтобы подраться. Пакьяо – Мейвезер... сколько времени это заняло? Так что прекратите со всей этой ерундой и пустыми злопыхательствами. Бой подписан – он состоится», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

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