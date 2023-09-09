Головкин – пятый в рейтинге BoxRec вне зависимости от весовой категории. Канело – второй

Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес Дмитрий Бивол Теренс Кроуфорд бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский ветеран Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) вошел в топ-5 рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии портала BoxRec.

Топ-5 обновленного рейтинга P4P от BoxRec за сентябрь выглядит так.

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Сауль Канело Альварес (Мексика)

3. Дмитрий Бивол (Россия)

4. Наоя Иноуэ (Япония)

5. Геннадий Головкин (Казахстан)

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