Гилберт Бернс вызвал Дастина Порье на поединок

Теги UFC MMA Дастин Порье Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Гилберт Бернс предложил Дастину Порье подраться.

«С кем мне стоит провести следующий бой?» – написал Порье в социальных сетях.

Бернс сделал репост публикации, сопроводив его эмодзи человека, поднимающего руку.

Порье (29-8) в последний раз дрался в июле, когда проиграл нокаутом Джастину Гейджи.

Бернс (22-6) в мае уступил Белалу Мухаммаду судейским решением.

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