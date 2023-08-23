Гилберт Бернс вызвал Дастина Порье на поединок

Гилберт Бернс предложил Дастину Порье подраться.

«С кем мне стоит провести следующий бой?» – написал в социальных сетях.

сделал репост публикации, сопроводив его эмодзи человека, поднимающего руку.

Порье (29-8) в последний раз дрался в июле, когда проиграл нокаутом .

Бернс (22-6) в мае уступил судейским решением.

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