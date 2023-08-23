Гилберт Бернс вызвал Дастина Порье на поединок
Гилберт Бернс предложил Дастину Порье подраться.
«С кем мне стоит провести следующий бой?» – написал Порье в социальных сетях.
Бернс сделал репост публикации, сопроводив его эмодзи человека, поднимающего руку.
Порье (29-8) в последний раз дрался в июле, когда проиграл нокаутом Джастину Гейджи.
Бернс (22-6) в мае уступил Белалу Мухаммаду судейским решением.
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